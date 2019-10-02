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02.10.19 20:10

У колоніях і ізоляторах України перебуває понад 50 тисяч осіб, - Кримінально-виконавча служба

Станом на 1 вересня 2019 року в українських колоніях і слідчих ізоляторах перебуває понад 50 тисяч осіб.

У колоніях і ізоляторах України перебуває понад 50 тисяч осіб, - Кримінально-виконавча служба

Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 1 вересня 2019 року, в слідчих ізоляторах утримувалося 19237 осіб, у виправних колоніях - 34490 осіб, у виховних колоніях - 96 осіб", - розповіли в Державній кримінально-виконавчій службі України.

ДКВС здійснює керівництво органами й установами виконання покарань в Україні, їй підпорядковуються територіальні органи управління в регіонах і містах державного значення. Вона замінила Державну пенітенціарну службу, розформовану в 2017 році.

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