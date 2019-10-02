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02.10.19 20:03

Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові

Запуск ID-документа з цифровим підписом, який стане єдиним ідентифікаційним документом, розробить і впровадить компанія IІG.

Уже до кінця року паспорти старого зразка можуть замінити на нові

За словами Андрія Первушина, генерального директора IІG, компанія готова до запуску нових паспортів вже цього року.

"Ми готові підтвердити, що після прийняття рішення перший документ буде готовий через 1 місяць", – прокоментував Первушин можливі терміни старту проекту.

Колишній директор поліграфічного комбінату "Україна" Максим Степанов заявив, що подібна зміна паспортів не є доцільною та може обійтися бюджету країни в мільярди даремно витрачених гривень.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook Степанов звернув увагу на те, що компанія IIG, якій доручать виготовлення нових паспортів – це, по факту, скандально відомий консорціум "ЄДАПС".

"Це "щастя" (перевипуск документів) нам обіцяє подарувати якась індустріально-інноваційна група (IIG). Хто не знає, так це перейменований консорціум "ЄДАПС". Багато хто, напевно, вже забули, що це таке. А я нагадаю. Це підприємство, яке протягом 10 років "парило" нам величезну кількість нікому непотрібних різних видів захищених довідок. А ми з вами все це купували. Йдеться про мільярди гривень, - написав Степанов. - І зараз, коли у нас одні з найбільш захищених і дешевих ідентифікаційних документів в світі, раптом з'являється консорціум "ЄДАПС" під іншою назвою, і знову збирається обманювати людей".

Також колишній керівник поліграфкомбінату "Україна" навів цифри, що з моменту виходу ЄДАПС прибуток підприємства зріс у 100 разів: з 3,5 млн гривень за 2011 рік до 369 млн гривень за 2016 рік.

В реєстрі юридичних осіб справді є згадка про зміну назви ЄДАПС на IIG.

ЕДАПС переименован в IIG 01

Консорціум "ЄДАПС" добре відомий в Україні з низки гучних скандалів, що пов'язані з корупцією та фінансовими махінаціями. Свого часу він займав монопольне становище на ринку друку документів суворої звітності, що ледь не призвело до банкрутства єдиного державного поліграфічного комбінату "Україна".

Одним з ініціаторів розірвання договору з консорціумом "ЄДАПС" у 2015 році був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Багаторічний договір з ЄДАПС розірвано. Близько до завершення розслідування кримінальної справи про можливі зловживання та корупцію в МВС, в системі випуску й реалізації громадянам України бланків паспортів та інших документів. Йдеться про сотні мільйонів гривень", - так прокоментував Аваков рішення про розірвання договору.

У Кабінеті Міністрів України поки не підтвердили інформацію про те, що випуском нових паспортів займеться IIG.

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