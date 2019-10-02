Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
02.10.19 20:35

Екснардепові повідомлено про підозру у справі про розкрадання 20 млн грн у ДП "Укрзалізничпостач", - САП

2 жовтня прокурори САП погодили повідомлення про підозру колишньому народному депутату України в скоєнні особливо тяжких корупційних злочинів. Цього ж дня за дорученням прокурорів, детективи НАБУ в установленому законом порядку повідомили про підозру ексдепутату за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 - ч.5 ст .191 КК України.

Екснардепові повідомлено про підозру у справі про розкрадання 20 млн грн у ДП "Укрзалізничпостач", - САП

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Досудове розслідування зібрало докази, які дають достатні підстави вважати, що колишній народний депутат сприяв протиправному заволодінню в 2015 році коштами державного підприємства "Укрзалізничпостач" на суму понад 20 млн грн, а також вчиненню в 2016 році спроби заволодіння 43 млн гривень (кримінальні провадження щодо інших фігурантів направлено до суду з обвинувальними актами впродовж 2017-2018 років і в даний час передані для розгляду в ВАКС).

Крім того, повідомлення про підозру у сприянні цим злочинам складено ще стосовно двох осіб - фінансового радника згаданого народного депутата, а також експозаштатного радника Глави Адміністрації президента України.

Читайте також: Екснардепу повідомили про підозру й оголосили в розшук: він ударив сільського голову на Київщині і погрожував йому рушницею, - прокуратура

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100