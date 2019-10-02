Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про створення Бюро фінансових розслідувань

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Законопроєкт розроблено з метою розділення сервісної та правоохоронної функцій Податкової служби, ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій.

Законопроєкт передбачає створення Бюро фінансових розслідувань (БФР) як центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.

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Бюро фінансових розслідувань – орган досудового розслідування, основним завданням якого буде запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності.

Бюро фінансових розслідувань складатиметься з центрального апарату і територіальних управлінь, зареєстрованих як юридичні особи. Гранична чисельність працівників, а також умови та розміри оплати праці будуть встановлені Кабінетом Міністрів. Передбачається можливість переходу колишніх працівників податкової міліції на службу до Бюро фінансових розслідувань на загальних підставах за результатами проведення конкурсу.

Бюро фінансових розслідувань здійснюватиме самостійне проведення оперативно-розшукової діяльності, фізичний захист працівників буде надаватись органами Національної поліції.