Є чітке відчуття, що це російські пропозиції, - Климпуш-Цинцадзе про "формулу Штайнмаєра"

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в ефірі Еспресо.TV.

"В нас є чіткі відчуття, що це формула Путіна, що це є російські пропозиції. Ми бачимо із тих матеріалів, які ми бачимо як перехоплення повідомлень російської сторони в ТКГ, коли вони говорили про те, що позиція України, українського представника різко змінилась, після того як було оголошено про те, що Україна погодила формулу Штайнмаєра, що для нас є підставою турбуватися," - заявила вона.

Вона висловила жаль щодо того,що не міністр закордонних справ, не начальник Генштабу не знайшли можливості прийти до парламенту. Також вона запевнила, що депутати будуть наполягати і побачать їх в найближчі дні.

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"Ми також наполягали на тому, що президент Зеленський вийшов до всіх народних депутатів і пояснив, які він бачить червоні лінії, які він обіцяє не перейти. Хотілося б почути його бачення щодо безпекових компонентів." - додала Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.