Узгодження в Мінську "формули Штайнмаєра" створює умови для саміту нормандської четвірки, - МЗС Франції

Про це йдеться в оприлюдненій у середу, 2 жовтня, позиції Міністерства Європи і закордонних справ Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція вітає досягнення, які були забезпечені проведеними упродовж попередніх тижнів інтенсивними переговорами у так званому нормандському форматі між Францією, Німеччиною, Україною і Росією. Нині створені умови для зустрічі у Парижі глав держав та урядів у "нормандському форматі", щоб досягти прогресу на шляху врегулювання конфлікту в Україні", - заявили у французькому МЗС.

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Офіційний Париж зазначає, що "конструктивна атмосфера дискусій у "контактній групі" за участі Росії, України, ОБСЄ та представників непідконтрольних районів, які зустрілися учора у Білорусі, привела до значного прогресу в імплементації мінських домовленостей".

Зовнішньополітичне відомство Франції констатувало, що нині чітко визначені умови для набуття чинності майбутнього статусу Донецької і Луганської областей та позитивно оцінило погодження сторонами розведення збройних сил у трьох пілотних районах.

Нагадаємо, 1 жовтня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи. За підсумками президент Зеленський озвучив домовленості на переговорах ТКГ стосовно Донбасу в Мінську. - обмін заручниками, зустріч нормандської четвірки і початок розведення сил в Петровському і Золотому.