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02.10.19 22:05
Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи. ВIДЕО
"Мері Лінор", відома рок-група, вибрала оптимальне місце для зйомок нового кліпу "Чотири Мости" - капітально відремонтований Новий міст Дніпра.
Як передає
Цензор.НЕТ
, кліп групи розміщено на її сторінці
в ютубі.
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