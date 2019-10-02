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02.10.19 22:05

Капітально відремонтований Новий міст у Дніпрі став локацією для зйомок кліпу відомої української групи. ВIДЕО

"Мері Лінор", відома рок-група, вибрала оптимальне місце для зйомок нового кліпу "Чотири Мости" - капітально відремонтований Новий міст Дніпра.

Як передає Цензор.НЕТ, кліп групи розміщено на її сторінці в ютубі.

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