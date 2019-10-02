НАБУ і САП повідомили про підозру екснардепа Микитася в заволодінні майном Нацгвардії вартістю понад 81 млн грн

"2 жовтня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили колишньому народному депутату України про підозру в організації заволодіння чужим майном. Дії особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Вирішується питання про обрання екснардепу запобіжного заходу", - повідомляє пресслужба НАБУ в Фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

Як повідомило джерело агентства, справу відкрито стосовно екс-нардепа VIII скликання (група "Воля народу"), бізнесмена Максима Микитася.

"Слідство встановило, що екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екс-командувачем Нацгвардії, генеральним директором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю Національної гвардії України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

У 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

В НАБУ підкреслили, що вартість "цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей".

В травні 2019 року про підозру у вчиненні злочину повідомлено екскомандувачу Нацгвардії, гендиректору компанії-забудовниці та оцінювачу. В липні коло підозрюваних поповнилося виконавчим директором згаданої компанії.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року.

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