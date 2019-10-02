Будинок прокурора обстріляли в Кропивницькому

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Кіровоградської області.

Подія сталася 1 жовтня. "Зловмисники вчинили низку пострілів у бік житлового будинку та двору працівника прокуратури, в той час, як в домоволодінні перебувала дружина і двоє маленьких дітей. При цьому нападники погрожували розправою прокурору і його сім'ї", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило ​​ймовірну причетність нападників до злочинного угруповання, протиправну діяльність якої розслідував потерпілий прокурор.

Попередня правова кваліфікація злочину ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу) і ч. 1 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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