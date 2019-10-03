Деякі учасники акції протесту на Майдані створили організацію "Рух опору капітуляції"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці новоствореної структури.

"2 жовтня 2019 року, Президент України Володимир Зеленський оголосив, що представник нашої держави у Мінській контактній групі погодився з проведенням місцевих виборів на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також дав згоду на впровадження "формули", яка, зокрема, передбачатиме особливий статус цих територій в складі України", - йдеться в заяві.



Як заявили активісти, опір капітуляційним діям влади потребує об’єднання і мобілізації зусиль всього суспільства. Для цього необхідно гуртуватися в широкий рух проти капітуляції України, який об’єднав би всіх небайдужих людей.

"З цією метою ми ініціюємо започаткування мережі "Рух опору капітуляції". Про організаційні принципи мережі буде оголошено згодом. Закликаємо усі державницькі сили – у Верховній Раді та поза парламентом – консолідувати свої зусилля і уникати взаємопоборювання", - йдеться в заяві.

Як зазначили активісти, досягнення миру не може відбутися на підставі "формул" і "домовленостей", що суперечать Конституції, принципам міжнародного права і національним інтересам України.

"Нам незрозуміло, як можна досягти миру з Росією, яка цього миру не хоче. Натомість вона намагається силою нав’язати нам умови, метою яких є руйнація Української державності", - заявили активісти.

Вони також оголосили проведення віче "Зупинимо капітуляцію!" на Майдані Незалежності в Києві 6 жовтня о 12:00.



Серед підписантів заяви: політв'язень Кремля Володимир Балух, почесний президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" В'ячеслав Брюховецький, Дмитро Ярош, політик Роман Безсмертний, екснардепи Андрій Тетерук і Сергій Висоцький, голова Проводу ГО "Вільні Люди" Андрій Левус, представник міжнародної волонтерської спільноти "ІнформНапалм" Михайло Макарук, дисидент, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України Йосип Зісельс.