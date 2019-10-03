Демократи в Конгресі США з'ясовують чи не було заморожування допомоги Україні особистим рішенням Трампа

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки
Щоб з'ясувати, чи були підстави для заморожування військової допомоги Україні, Конгрес вимагає у Білого дому документи.
Якщо Трамп одноосібно ухвалив відповідне рішення, то, на думку демократів, він вчинив замах на національну безпеку США.
"Наскільки нам відомо, і ми перевіримо, чи дійсно це так, у Ради національної безпеки не було жодних обґрунтувань для того, щоб президент відкликав допомогу, схвалену Конгресом США на двопартійній основі.
У такому разі президент вирішив використати її самостійно як важіль впливу.
Ми підтримали надання військової допомоги в інтересах нашої національної безпеки.
Тому це підрив нашої національної безпеки", - заявила речниця Палати представників США Ненсі Пелозі.