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03.10.19 08:48

Кабмін призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно

Кабінет Міністрів призначив тимчасових керівників Державного агентства автомобільних доріг України та Державного агентства України з питань кіно. Головою Укравтодору став Олег Федоренко, а головою Держкіно - Юлія Шевчук

Кабмін призначив тимчасових керівників Укравтодору та Держкіно

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Урядовий портал.

Також Кабмін звільнив з посади першого заступника і заступника керівника Держкіно Сергія Неретіна і Сергія Недзельського. У серпні з посади голови Держкіно за власним бажанням пішов Пилип Іллєнко.

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Сергій Неретін повідомив "Детектор медіа", що дізнався про своє звільнення з новин на сайті Кабміну. Він не знає, з якого числа і з яких причин його звільнено.

Уряд ухвалив кілька інших кадрових призначень і звільнень. У міністерство культури, молоді та спорту призначено першим заступником міністра Анатолія Максимчука і заступниками міністра Ірину Подолян і Володимира Шумліна.

У міністерстві оборони заступниками міністра стали Олексій Марценюк і Аліна Фролова.

З посади заступника міністра екології звільнили Миколу Кузьо, а з посади голови Держсоцслужби - Марину Лазебну.

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