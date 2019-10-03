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03.10.19 08:12

Трамп назвав журналіста Reuters "фейк ньюз" за питання про Україну. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп гнівно відреагував на запитання журналіста видання Reuters, який запитав про його телефонну розмову з президентом України.

Трамп назвав журналіста Reuters "фейк ньюз" за питання про Україну. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Його голос, зростаючий від гніву, обрушився на репортера Reuters, який запитав, що він хотів, щоб президент України Володимир Зеленський зробив, коли Трамп встановив ділові зв'язки з Україною, від Гантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"Це цілий обман, і ви знаєте, хто грає в обман? Такі люди, як ви і інші "фейк ньюз", які є в нас у цій країні", - відповів він.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.

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