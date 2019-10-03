Плану "Б" щодо реалізації Мінських угод немає, "формула Штайнмаєра" - це вже компроміс, - Лавров

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс", про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Плану "Б" (щодо реалізації Мінських угод. - Ред.) бути не може. Мінські угоди - це база, на якій має все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то "формула Штайнмаєра" - це вже компроміс порівняно з початковим текстом Мінських угод, схваленим Радою Безпеки ООН. Початковий текст передбачав: спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів", - сказав Лавров в інтерв'ю Першому каналу.

"Природно, коли людина йде до виборчих дільниць за когось голосувати, вона хоче знати, які конкретні повноваження цей кандидат матиме, якщо його оберуть. Коли обговорювалася необхідність виконати цю послідовність, то колишній президент України Петро Порошенко на "нормандському форматі" сказав, що він не може надати особливий статус, тому що він не знає, кого вони оберуть. Це вже абсолютно конфронтаційний, контрпродуктивний, а головне антиправовий підхід", - пояснив глава МЗС.

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"Будучи тоді міністром закордонних справ ФРН, Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував цю компромісну формулу. Тобто закон буде ухвалений і набуде чинності на тимчасовій основі в день виборів, коли закриються дільниці, а на постійній основі - коли ОБСЄ підтвердить у своєму остаточному звіті, що вибори були чесними і справедливими", - розповів Лавров.

"Тому жодних відходів від базових принципів Мінських угод, включно з амністію, особливим статусом, закріпленим у Конституції, розведенням сил і засобів, повним відновленням економічних зв'язків, зняттям блокади, яка повністю суперечила Мінським угодами. Це все залишається незмінним, без цього нічого не вийде" , - наголосив глава МЗС РФ.

Відповідаючи на запитання про терміни можливої ​​зустрічі в "нормандському форматі", Лавров сказав: "Це вирішувати президентам".

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".