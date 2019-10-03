Від учора ворог 40 разів обстріляв позиції ЗСУ, тричі вдаривши по ділянці розведення сил поблизу Золотого, поранено одного українського воїна, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- тричі поблизу Павлополя - з ручних протитанкових гранатометів, стрілецької зброї, а також із застосуванням БПЛА з підвісом для скидання гранатометних пострілів;
- двічі неподалік Новотроїцького - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Водяного - з мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Миколаївки - з автоматичного гранатомета;
- неподалік Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новогригорівки - з протитанкового ракетного комплексу, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
- неподалік Верхньоторецького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 17 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Кримського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Зайцевого - з ручного протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Катеринівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Південного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- тричі неподалік Золотого - з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- поблизу Новгородського - з автоматичного гранатомета і великокаліберного кулемета;
- неподалік Троїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Кряківки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Хутора Вільного - з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Луганського - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби збройні формування РФ та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 7 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Новогнатівки - з автоматичного гранатомета;
- тричі поблизу Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Водяного - зі стрілецької зброї;
- поблизу Березового - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Павлополя - зі стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Луганського - з мінометів калібру 120 мм і 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;
- двічі поблизу Новолуганського - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем.
"Упродовж поточної доби втрат унаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - повідомили в пресцентрі ОС.