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03.10.19 08:05

Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США"

Відставний генеральний прокурор України Віктор Шокін заявив, що був змушений припинити розслідування стосовно компанії "Бурісма", членом ради директорів якої був на той час син віцепрезидента США Джо Байдена - Гантер - під тиском з боку Сполучених Штатів.

Шокін заявив, що розслідування проти Burisma було припинено після натяку Пайєтта і "через страх перед США"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив телеканал Fox News.

Шокін, як ідеться в повідомленні, на початку поточного року заявив адвокату американського президента Руді Джуліані, що розслідування було припинено "через страх перед Сполученими Штатами".

Згідно із записами Джуліані, які є в розпорядженні Fox News, "Шокін спробував продовжити розслідування, але в червні або липні 2015 року посол США Джеффрі Пайєтт сказав йому, що розслідування має проводитися в білих рукавичках, що, за словами Шокіна, означало, що треба нічого не робити".

У записках також стверджувалося, що Шокіну сказали, що в процесі розслідування віцепрезидент розпорядився затримати надання американської допомоги Україні.

Записи Джуліані, зазначає телеканал, були минулої середи передані Конгресу Генеральним інспектором держдепартаменту.

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Як повідомлялося, демократи в американському конгресі ініціювали розслідування, метою якого є ухвалення рішення про оголошення імпічменту.

Приводом стала розмова Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої президент США просив українського колегу активізувати розслідування щодо діяльності в Україні Гантера Байдена - сина Джо Байдена - який є найбільш вірогідним противником Трампа від Демократичної партії на президентських виборах 2020 року.

Демократи вважають такі дії серйозним порушенням - спробою Трампа використовувати своє становище для досягнення політичних цілей і дискредитації суперника на виборах. Трамп же стверджує, що Байден і Демократична партія загалом причетні до корупції і порушень в Україні.

Сенатори-республіканці Рон Джонсон і Чак Грасслі направили на адресу генпрокурора Вільяма Барра лист із закликом розслідувати можливі зв'язки між Демократичною партією і Україною в контексті президентських виборів 2016 року, повідомило видання The Hill.

"Мін'юсту ще належить поінформувати Конгрес і громадськість про те, чи почав він розслідування з приводу зв'язків і співпраці між урядом України та особами, пов'язаними з передвиборчою кампанією (кандидата від демократів. - Ред.) Гілларі Клінтон або Національним комітетом Демократичної партії ... подібні підозри заслуговують належного та уважного вивчення", - йдеться в листі сенаторів.

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