У розшифровці телефонної розмови Зеленського і Трампа відсутня частина тексту, - сенатор Кінг

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив незалежний сенатор Ангус Кінг в інтерв'ю CNN.

За словами Кінга, телефонна розмова президентів тривала 30 хвилин, в той час як наданий Білим домом текст передає лише її третину.

"У двох моїх співробітників зачитування тексту вголос зайняло 10 хвилин 40 секунд. Телефонний дзвінок був 30 хвилин. Тепер ми не знаємо, чого не вистачає", - прокоментував Кінг.

При цьому Кінг припустив, що якийсь час міг зайняти переклад, якщо під час розмови двох президентів були залучені перекладачі. Сенатор вважає, що часовий розрив у тексті розмови може стати приводом для проведення розслідування.

Він продовжив: "І, до речі, інформатор не вирішує справу. Він або вона висунули низку фактів, які тепер перебувають у руках Конгресу. І в них є можливість розслідувати це, щоб з'ясувати, чи має рацію інформатор чи ні".

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.