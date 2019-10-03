Шевченківський райсуд Києва передав справу екснардепа Мартиненка до Антикорупційного суду, - ЦПК

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Так, спершу Шевченківський суд хотів використати процедуру вирішення питання підсудності: подання в Апеляційний суд, який звертається до Верховного суду. Останній уже остаточно вирішує, який суд має слухати певну справу. Однак ця процедура для того випадку, коли не зрозуміло, який суд має слухати справу. Тобто є спір про підсудність.

Зазначається, що зі справою Мартиненка все очевидно: вона підсудна виключно ВАКС. Саме тому Апеляційний суд 30 вересня повернув подання Шевченківського суду, зазначивши, щоб він передав справу до Антикорсуду напряму.

"У справі Мартиненка немає жодного спору про підсудність: адже злочини, які інкримінуються вчинялися народним депутатом, а розмір шкоди майже 700 млн грн. Саме тому вона має слухатися у Вищому антикорупційному суді. Немає підстав звертатися до Верховного суду, це означає лише затягування часу", — коментує юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

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Нещодавно Верховний суд надав свою позицію, що кримінальні справи мають бути передані судами напряму до ВАКС.

Адвокати екснардепа заявили відвід суддям, які на формальному засіданні вирішували, чи передавати справу до ВАКС. Утім судді їм у відводі відмовили та ухвалили рішення передати справу до ВАКС.

Нагадаємо, екснардепа Миколу Мартиненка обвинувачують у тому, що він разом зі спільниками організували схему на закупівлі "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Окрім уранового епізоду, Мартиненка і його спільників обвинувачують у заволодінні коштами держпідприємства НАЕК "Енергоатом".Збитки державі склали 6,4 млн євро. Докази у цій справі вже дослідили.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року НАБУ і САП затримали Мартиненка за підозрою у справі про розтрату коштів ДП ​​"СхідГЗК" у розмірі 17,28 млн дол. США.

22 квітня як запобіжний захід суд відпустив його на поруки 15 депутатів парламенту, міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, міністра освіти Лілії Гриневич, міністра інфраструктури Володимира Омеляна та заступника голови Центральної виборчої комісії Андрія Магери.

НАБУ підозрює Мартиненка у вчиненні злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У січні 2018-го суд відмовився продовжувати покладені на колишнього народного депутата Миколу Мартиненка зобов'язання.