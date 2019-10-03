Це початок капітуляції, - Тернопільська облрада засудила узгодження "формули Штайнмаєра"

Про це інформує пресслужба облради, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, депутати Тернопільської обласної ради, рішуче заперечуємо спроби через реалізацію так званої "формули Штайнмаєра" розміняти перспективи Української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії", - йдеться в зверненні.

Депутати закликали органи місцевого самоврядування Тернопільської області до протестів: "Закликаємо органи місцевого самоврядування Тернопільської області висловлювати свої протести проти початку капітуляції".

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"Підтверджуємо готовність Тернопільської обласної ради та звертаємось до Асоціації міст України з пропозицією провести позачергові сесії на Майдані Незалежності або під стінами Верховної Ради України", - йдеться у документі, прийнятому за основу

Крім того, депутати облради прийняли звернення до Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабміну і Служби безпеки про неприпустимість відведення сил і засобів Збройних Сил України та інших правоохоронних органів від лінії розмежування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".