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03.10.19 09:47

Українця, якого 14 років розшукував Інтерпол, затримали в Польщі

На польсько-українському кордоні в Медиці затримали громадянина України, якого 14 років на території 190 країн світу розшукував Інтерпол.

Українця, якого 14 років розшукував Інтерпол, затримали в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Чоловіка мають екстрадувати в Україну після рішення суду.

За словами прессекретарки Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбети Пікор, затримали українця в пішохідному пункті пропуску в Медиці. Він хотів покинути територію Польщі.

Під час паспортного контролю польські прикордонники з'ясували, що українця розшукує Інтерпол. Виявилося, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують на території 190 країн світу, його підозрюють у скоєнні вбивства в Україні.

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Згідно з процедурою, чоловіка затримали і передали поліції. Його подальшу долю вирішить суд.

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