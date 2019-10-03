Українця, якого 14 років розшукував Інтерпол, затримали в Польщі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське радіо".

Чоловіка мають екстрадувати в Україну після рішення суду.

За словами прессекретарки Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбети Пікор, затримали українця в пішохідному пункті пропуску в Медиці. Він хотів покинути територію Польщі.

Під час паспортного контролю польські прикордонники з'ясували, що українця розшукує Інтерпол. Виявилося, що 32-річного громадянина України 14 років розшукують на території 190 країн світу, його підозрюють у скоєнні вбивства в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з Інтерполом розшукує фігуранта справи Гандзюк Левіна

Згідно з процедурою, чоловіка затримали і передали поліції. Його подальшу долю вирішить суд.