"Обнадійливий крок": у Великій Британії привітали підписання "формули Штайнмаєра"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в середу, 2 жовтня, повідомляється на сайті британського МЗС.

Державний міністр Великої Британії з питань Європи і США Крістофер Пінчер назвав це "обнадійливим кроком" і вказав на "явну прихильність президента Зеленського пошуку дипломатичного рішення".

Він також підкреслив, що Лондон підтримує вимоги Києва щодо дотримання низки умов проведення місцевих виборів на сході України.

"До них належать всеосяжне припинення вогню, виведення іноземних військ і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів за виборами і ЗМІ", - наголосиі Пінчер.

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"Тепер Росія має відіграти свою роль для припинення конфлікту, негайно припинивши підтримувати сепаратистів і виконуючи свої зобов'язання щодо Мінських угод", - додав британський держміністр.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".

Пізніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом може відбутися саміт у "нормандському форматі".

До нормандської четвірки входять Україна, ФРН, Франція і Росія.