"Мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - Трамп пояснив, чому заблокував допомогу Україні

Про це Трамп сказав на пресконференції з фінським президентом Саулі Нііністе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Україна до нього (приходу до влади президента Володимира Зеленського. - Ред.) була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована", - сказав Трамп.

Він також заявив, що розблокував військову допомогу Україні через особисте прохання сенатора Республіканської партії Роба Портмана.

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"Фактично, Роб Портман подзвонив мені - і немає нікого більш гідного, ніж Роб Портман з Огайо. Він подзвонив і сказав: "Будь ласка, розблокуйте гроші". Я сказав: "Роб, мені не подобається, що США - країна, яка завжди дає гроші, а Україна допомагає Європі і європейським країнам набагато більше, ніж вони допомагають нам", - сказав Трамп.

Він також повторив, що країни Європи мають допомагати Україні більше, ніж США.

"Україна допомагає Європі і європейці мають допомагати Україні. Вона як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна. І країни Європи мусять платити більше, ніж ми", - сказав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня Трамп доручив своїй команді з національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. Затримка зумовила критику з боку Конгресу.

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Washington Post писала, що адміністрація Трампа призупинила допомогу, щоб здійснити тиск на Зеленського для відновлення корупційного розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена, який може кинути виклик Трампу на наступних виборах, та його сина, який був членом правління української газової компанії Burisma. Членів компанії звинувачують в ухиленні від сплати податків.

12 вересня Державний департамент США cхвалив 141,5 мільйона доларів допомоги в галузі безпеки для України, зокрема гроші на снайперські гвинтівки та гранатомети, і ще 250 мільйонів доларів, суперечливо затриманих адміністрацією Трампа, надійдуть від Міністерства оборони.