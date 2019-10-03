Уряд ухвалив IT-рішення для зниження корупції на митниці, яке коштувало державі 1 грн, - Дубілет

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр Кабінету Міністрів України Дмитро Дубілет, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми запускаємо систему, яка дозволить дещо знизити корупцію на митниці. ІТ-рішення коштувало державі 1 грн. Учора ми проголосували його на Кабміні, і розраховуємо запустити протягом тижня", - йдеться в повідомленні.

За його словами, на базі iDoc створили єдиний бізнес-процес. Силовики зможуть подавати орієнтування тільки в електронній формі, за визначеною формою з узгодженням визначених людей у центральному офісі. І на боці митниці такі запити прийматимуться лише з цього процесу.

"Ми розраховуємо, що це призведе до різкого зниження таких запитів. А ті запити, які все ж таки надходитимуть, будуть ретельно аналізуватися централізовано, наскільки вони мають підстави, а також як скоро їх можна знімати. Рішення ми запустили на базі iGov/iDoc. Нагадаю, iGov - це волонтерський проєкт, з яким ми колись стукали в усі урядові двері. Тепер же держава взяла за 1 грн собі на баланс iDoc (документообіг, створений на базі iGov) і може запускати подібні проєкти за кілька тижнів і безкоштовно", - зазначив Дубілет.

Нагадаємо, раніше Дубілет повідомив, що Кабмін запустив систему електронного документообміну між держорганами.

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