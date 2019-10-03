Мінінфраструктури планує продати частину акцій "Укрпошти" та "Укрзалізниці" приватним компаніям, - Криклій

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що часткова приватизація "Укрзалізниці", "Укрпошти" та низки інших стратегічно важливих підприємств стане можливою після набуття чинності нового закону, який Верховна Рада прийняла 2 жовтня. Зокрема, цим законом скасували перелік стратегічних державних підприємств, які не можна приватизувати.

"З переліку об’єктів виключили Укрпошту та Укрзалізницу. Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитись грошима, а інвестори матимуть змогу модернізувати підприємства", - підкреслив Криклій.

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Міністр зазначив, що стратегічні об'єкти залишаться з часткою держави не менше 50% + 1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів.

Нагадаємо, 2 жовтня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні законопроєкт №1054-1, який пропонує скасувати перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.