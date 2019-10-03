Запропоновані зміни можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи, - генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич про судову реформу Зеленського

"Ми із занепокоєнням звернули увагу на проєкт закону №1008. У ньому пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і на пов'язані з цим процедури", - йдеться в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич міністру закордонних справ України Вадиму Пристайку, розміщеному на сайті Ради Європи, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Генсек зазначає, що досягнення незалежної, ефективної та професійної судової системи, якій довіряє громадськість і яка відповідає на її потреби, є частиною зобов'язань, які взяла на себе Україна, коли вступала до Ради Європи.

"Ми повністю визнаємо свободу Української держави продовжувати впровадження реформ. Водночас найбільш важливо, щоб це ґрунтувалося на досягненнях реформ, впроваджених для того, щоб відповідати стандартам Ради Європи та міжнародним стандартам", - підкреслює Пейчинович-Бурич.

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Як зазначила генсек, прийняття в першому читанні проєкту закону №1008 направлено саме на внесення змін у систему дисциплінарної практики і кар'єру судді. У той же час запропоновані зміни до законодавства повинні відповідати Європейській Конвенції про права людини, практиці Європейського суду з прав людини, принципам незалежності судової влади, викладеним у рішенні у справі "Олександр Волков проти України", та відповідним рекомендаціям Ради Європи.

Пейчинович-Бурич підтримала заклик Комітету міністрів Європи в повній мірі використовувати практичний досвід і знання експертів Ради Європи в цьому питанні.

"Ми повністю готові надати органам влади України будь-які висновки експертів, підтримку та аналіз, які можуть бути необхідні щодо законопроєкту №1008 і в більш загальному контексті з розробки та впровадження нового законодавства або інших заходів, що впливають на незалежність і функціонування судової системи та прокуратури", - підкреслила вона.

Як повідомлялося, 12 вересня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, яким пропонується внести зміни в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), Вищої ради правосуддя (ВРП) і скоротити кількісний склад Верховного суду.

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Пропонується поширити люстрацію на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які займали свої посади не менше року в період з 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року. Відповідні зміни будуть внесені в закон про очищення влади.

У законі про судоустрій і статус судді пропонується закріпити скорочення кількісного складу Верховного суду з 200 до 100 суддів, уточнити, що ВККС буде колегіальним органом.