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03.10.19 11:26

Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати

Верховна Рада відмовилася скасувати ухвалення законопроєктів №1073 і №1053-1 (про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг).

Рада відмовилася скасовувати ухвалення законів про "кешбек" і касові апарати

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Народні депутати відмовилися ухвалювати постанову "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1053-1)". За цю постанову проголосували 102 народні депутати.

Також парламентарії відмовилися ухвалити постанову "Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1073)". За цю постанову проголосували 108 народних депутатів.

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Нагадаємо, законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних РРО, тобто впровадження електронних чеків. Законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків під час придбання товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

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