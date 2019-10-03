Рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено до кінця року, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це сьогодні на брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко.
"До кінця цього року рух транспорту на Шулявській розв'язці буде відновлено", - підкреслив Кличко. За його словами, в цьому його запевнили підрядники робіт, з якими він спілкувався вчора.
Він зазначив, що у зв'язку з будівельними роботами наступного тижня на вихідних буде перекрито рух транспорту проспектом Перемоги. Над проспектом буде встановлюватися ключовий проліт мосту, і на це знадобиться два-три дні.
Невирішеним залишається питання п'ятого цеху заводу Більшовик, який поки перешкоджає будівництву одного із запланованих проектом з'їздів.
"Але впевнений, що до літа наступного року ця розв'язка буде вже на 100% працювати", - додав мер.