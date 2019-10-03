Розбудову режимних зон на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" планують завершити в листопаді, - Гончарук

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Про розбудову контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" та "Чонгар" говорили два роки. Весь цей час окрім розмов нічого не відбувалось. Тільки зараз розпочато будівництво, яке має завершитись вже цього листопада. Наразі доставили будівельну техніку та персонал, також облаштували будівельний майданчик, перенесли споруди, обладнання та мережі. А також будуються режимна та сервісна зони. Облаштування сервісної зони включає в себе центр надання адміністративних послуг, автостанцію та будівлю для відпочинку водіїв", - говорить ся в повідомленні.

Прем'єр додав, що коли ми говоримо про ставлення держави до громадян, всім завжди подобаються приклади Ізраїлю і США, в яких життя одного громадянина є цінністю для держави. Супердержави, які борються за кожного.

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Прем'єр підкреслив, що громадяни України, які внаслідок обставин перебувають на окупованих територіях, не повинні принижуватися в чергах і повинні отримувати ті послуги від своєї держави, яких вони потребують.

"Ми не відновлюємо жодного сполучення з тимчасово окупованим Кримом. З автостанції в сервісній зоні рейси на окуповані території не здійснюватимуться. Легальні перевізники доставлятимуть пасажирів виключно на підконтрольні Україні території", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, Зеленський доручив новому голові Херсонської ОДА Гусєву до 20 грудня закінчити обладнання пунктів пропуску на адмінмежі з Кримом.

Пізніше в пресслужбі Херсонської ОДА повідомили, що введення в експлуатацію контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованої АР Крим заплановано на 15 листопада.