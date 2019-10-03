На приватизацію найближчим часом передадуть 800 підприємств, - Милованов

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Інвестиції разблоковано. Сьогодні Верховна Рада прийняла закон 1054-1 який дозволяє приватизацію всіх підприємств крім стратегічних. Скоро ми закінчимо погоджувати список з 800 підприємств для передачі на приватизацію. Звичайно, ті підприємства з цього списку, які важливі для держави, будуть залишені у власності. А все інше буде передано на приватизацію задля залучення інвестицій та економічного зростання", - написав Милованов.

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