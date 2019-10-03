Це брехня, і ви їй підігруєте! - Трамп нагрубив журналістові після запитання про розмову із Зеленським

Інцидент стався на спільній пресконференції Трампа з президентом Фінляндії Саулі Нііністе, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News18.

Зазначається, що Трамп підвищив голос на репортера Reuters Джеффа Мейсона, який запитав, що американський лідер хотів, щоб Зеленський зробив, коли Трамп порушив питання ділових зв'язків з Україною Гантера Байдена, сина кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

"Це брехня, і ви знаєте, хто всьому цьому підіграє? Такі люди, як ви і інші брехливі ЗМІ, які є в цій країні", - заявив Трамп.

Потім він попросив журналіста "поводитися пристойно" й уникав його запитань.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.