ФСБівці затримали українця, який намагався потрапити до окупованого Криму

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"За три кілометри від підконтрольного Росії пункту пропуску "Перекоп", у районі дамби, що з'єднує півострів Ад із Кримом, ФСБ затримали уродженця Кривого Рогу 1965 року народження. За даними російських силовиків, затриманий, ім'я якого невідоме, слідував в анексований Крим у "пошуках кращих умов життя", не маючи при собі дійсних документів", - йдеться в повідомленні.

Стосовно затриманого порушили кримінальну справу за частиною 1 статті 322 російського Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу в розмірі до 200 тисяч рублів або в розмірі заробітної плати чи іншого доходу засудженого за період до 18 місяців, або примусові роботи на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, 26 вересня співробітники російського прикордонного управління ФСБ повідомили про затримання громадянина України.

Вони стверджують, що українець "спробував в'їхати за чужим паспортом" на окупований півострів.

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