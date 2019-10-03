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03.10.19 12:51

Нічого з того, що суперечить Конституції, там немає, - Ткаченко щодо законопроєкту про столицю

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Ткаченко заявив, що законопроєкт про столицю надає киянам більше можливостей для впливу на районному рівні. Він також не вважає, що законопроєкт суперечить Конституції.

Нічого з того, що суперечить Конституції, там немає, - Ткаченко щодо законопроєкту про столицю

Про це Ткаченко розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Цей закон дає поштовх для того, щоб у районних радах, які відновлюються, кияни мали на районному рівні вплив на свою ділянку. Цей закон розділяє чітко системи влади в місті між центральною владою, сильним мером і Київською радою, яка буде працювати на постійній основі", - сказав Ткаченко.

Він зазначив, що при забудові Києва будуть діяти прозорі аукціони і тендери.

"Будуть існувати чіткі правила, прозорість, аукціони, тендери, на яких будуть визначатися істотні моменти про те, що буде в Києві забудовуватися. Для того, якщо будується в Києві будинок, щоб поруч з ним були паркомісця, садки, сквери і так далі. Ми готові до широкого публічного обговорення цього закону з киянами, що вже почнемо цими вихідними, і з усіма експертами", - зазначив він.

На зауваження опозиції про те, що законопроєкт суперечить Конституції, Ткаченко відповів: "Це не так. Там є дуже цікаві нові норми, які були прийняті. Можливо, депутати ще не вчитались, але нічого там того, що суперечить Конституції, немає".

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Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

"Загальний склад (кількість депутатів) Київської міської ради становить 80 депутатів. Загальний склад (кількість депутатів) районної в місті Києві ради становить 20 депутатів", - йдеться в тексті законопроєкту.

Згідно з чинним законодавством, в Київради - 120 депутатів, а райрад в столиці не існує.

Автори законопроєкту також пропонують внести новий розділ в закон "Про місцеві вибори" - "Проведення місцевих виборів в місті Києві". Їм пропонується, що вибори депутатів Київської міськради проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатних виборчих округах. Вибори проходять за відкритими виборчими списками міських організацій політичних партій.

Вибори київського міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. За такою ж системою проводяться і вибори депутатів районних рад в Києві. Територія Києва ділиться на 10 багатомандатних округів.

Переможцем виборів київського міського голови визнається кандидат, який набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні.

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