З початку доби ворог здійснив 12 прицільних обстрілів по позиціях ЗСУ, українські воїни застосували чергові вогневі засоби, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Як зазначили у відомстві, мінометні обстріли окупанти вели в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об'єднаних сил.
"Майже з опівночі збройні формування РФ та їх найманці цілили з мінометів калібрів 120 та 82 мм по наших захисниках н.п. Луганське, з 82-го – в районі Новолуганського, загалом випустивши протягом години 16 мін. Ці обстріли ворог супроводжував вогнем з гранатометів різних систем. Після 03.00 ночі противник випустив по оборонцях Новолуганського ще 3 міни 82-го калібру.
Окрім цього, сьогодні вночі та зранку окупанти вели прицільні обстріли позицій Об’єднаних сил з гранатометів та стрілецького озброєння в районах Новогнатівки, Водяного, Березового, Павлополя, Кримського, тричі – поблизу Новотроїцького", - сказано в повідомленні.
У Міноборони наголосили, що українські герої вели адекватні оборонні дії, застосовуючи чергові вогневі засоби.
"За наявною інформацією, бойових втрат з початку поточної доби в результаті ворожого вогню серед захисників України немає", - йдеться в повідомленні.