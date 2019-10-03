Законопроєкт про столицю повністю суперечить Конституції, - нардеп від "Голосу" Осадчук

Про це Осадчук заявив журналістам у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Є дуже велика кількість деталей у цьому законопроєкті, які виходять за межі українського законодавства про місцеве самоврядування, державні адміністрації та Конституцію України. Починаючи від введення особливої ​​форми місцевого самоврядування в Києві, вони пропонують магістраль, пропонують надати специфічні форми державній адміністрації, наприклад, в частині нагляду, що є прокурорською функцією тощо. Тобто в сукупності цей законопроєкт просто повністю суперечить Конституції. І це не тільки мої слова. Головне наукове експертне управління Верховної Ради, де працюють дуже розумні і грамотні люди, які багато років тільки цим і займаються, чорним по білому про це написали у своєму висновку. У ньому на 21 сторінці йдеться про те, що цей законопроєкт потрібно відкликати і повністю переробити. І ми повністю згодні з позицією НЕУ", - зазначив нардеп.

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Осадчук сподівається, що зможе донести до фракції "Слуга народу" недоліки законопроєкту.

"Я думаю, що ми зможемо донести це до фракції "Слуга народу", тому що ми розуміємо, що відбувається боротьба за владу в Києві, це нормально, ми теж підтримуємо дострокові вибори. Але фракція "Слуга народу" має зрозуміти, що якщо раптом таке трапиться і цей законопроєкт з якимись певними поправками буде ухвалений в цілому, вони цим копають собі могилу. Ним не можна буде користуватися. Він створює нескінченну кількість конфліктів, які будуть абсолютно у всіх прошарках міського господарства", - зазначив народний депутат.

Він розповів про небезпеки, які створює цей законопроєкт: "Наприклад, вони абсолютно щиро вірять, що районні ради Києва мають право приймати детальні плани територій. Це абсолютний абсурд. Це одне і теж, що ми зараз дозволимо багатоквартирному будинку кожному самостійно перепланувати свою квартиру разом з несучими конструкціями і змінювати мережі в будинку. Ми знаємо, що після цього такі будинки довго не стоять".

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Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

"Загальний склад (кількість депутатів) Київської міської ради становить 80 депутатів. Загальний склад (кількість депутатів) районної в місті Києві ради становить 20 депутатів", - йдеться в тексті законопроєкту.

Згідно з чинним законодавством, в Київради - 120 депутатів, а райрад в столиці не існує.

Автори законопроєкту також пропонують внести новий розділ в закон "Про місцеві вибори" - "Проведення місцевих виборів в місті Києві". Їм пропонується, що вибори депутатів Київської міськради проводяться за пропорційною виборчою системою в багатомандатних виборчих округах. Вибори проходять за відкритими виборчими списками міських організацій політичних партій.

Вибори київського міського голови проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі. За такою ж системою проводяться і вибори депутатів районних рад в Києві. Територія Києва ділиться на 10 багатомандатних округів.

Переможцем виборів київського міського голови визнається кандидат, який набрав понад 50% голосів від загальної кількості виборців, які взяли участь в голосуванні.