З "рішалою" Богданом Держдеп мені радив не зв'язуватися, - Джуліані

Про це він розповів виданню BuzzFeed News, передає Цензор.НЕТ.

"Коли в Держдепі мене запитали, чи можна дати мій номер Єрмаку, вони додали:" [Єрмак] - реальний юрист, на відміну від "рішали" Богдана". Він просто антипод Єрмака. Єрмак чесний; Богдан ні", - сказав Джуліані.

На питання, хто саме застерігав його від зустрічі з Богданом, Джуліані відповів: "Волкер застерігав".

Джуліані запевняє, що на зустрічі з Єрмаком передав "стурбованість" адміністрації США тим, що Богдан займає таку посаду при президентові України і може "негативно" впливати на того.

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"Я сказав (Єрмаку. - Ред.):"Ви знаєте, поруч з вами людина, яка не принесе добра ні вам, ні вашій країні", - сказав Джуліані.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.