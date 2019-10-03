Велика Британія зняла частину санкцій з Росії: дозволили поставки в РФ ракетного палива для марсіанської місії ExoMars 2020

Заради того, щоб спільна програма Європейського космічного агентства і Роскосмосу з дослідженню Марса ExoMars йшла так, як заплановано, місяць тому Британія частково пом'якшила санкції проти країни-окупанта РФ. Про це йдеться в документі на сайті уряду Великої Британії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Британська влада внесла поправку до закону про експортний контроль: завдяки їй тепер можна поставити в Росію паливо для "деяких космічних апаратів". Ці поставки будуть строго проконтрольовані, уточнюється в документі.

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Там не вказано, на який період розраховане виключення з санкцій, який обсяг палива можна поставити, і деякі інші моменти. Мабуть, це регулюється стороннім документом.

Санкції проти РФ, які прийняті в Британії, забороняють поставляти туди гідразин, несиметричний диметилгідразин і метилгідразин для потреб ракетно-космічної галузі. Порушнику загрожує кримінальне переслідування.

Саме в цю статтю було внесено правки, які дозволяють ввозити в РФ "певні речовини для використання в певних пускових установках, для запуску або заправки певних супутників або для проведення певних випробувань і польотів за місією ExoMars 2020".

ExoMars 2020 року - автоматична міжпланетна станція, частина проєкту ExoMars. Складається з європейського перелітного блоку, посадкового модуля (російська посадкова платформа плюс європейський марсохід) і перехідника між ними. Мета проєкту - пошук можливих слідів минулого або теперішнього життя на Марсі, а також різні дослідження на поверхні і в надрах. Ровер розрахований на земні півроку роботи. Маса посадкової платформ - 827,9 кг, ровера - до 295 кг.

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