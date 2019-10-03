Нардепи ухвалили закон про концесію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Документ підтримали 257 депутатів.

Цей закон врегулює умови передачі державного і комунального майна концесіонеру в цілях виконання умов концесійного договору. Депутати сподіваються, що це дозволить підвищити інвестиційну привабливість України та дозволить залучити інвестиції в оновлення інфраструктурних проєктів, зокрема портів, аеропортів, доріг тощо.

"Механізм концесії дозволяє державі покласти на приватний сектор інвестиційні, соціальні, екологічні та інші зобов’язання на весь період концесії, при цьому зберігаючи у державній власності, як існуюче так і новозбудоване майно. Більше того, державний бюджет отримуватиме частку доходів від діяльності приватного інвестора у вигляді концесійних платежів", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Умови концесії раніше регулювалися чотирма різними законами, які суперечать один одному. За словами депутатки Верховної Ради Роксолани Підласий, в Україні вже діє близько 150 договорів про концесію, але вони не стали успішними.

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У країнах Євросоюзу, навпаки, механізм державно-приватного партнерства, в тому числі концесії, дозволив реалізувати понад 1800 проєктів на суму 365 млрд євро. "У 2013-2017 роках Туреччина залучила понад 88 млрд євро на різні проєкти - від будівництва нових аеропортів до закладів охорони здоров'я", - заявила вона.