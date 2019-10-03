США надаватимуть підтримку Україні у військовому, політичному і фінансовому аспектах, стільки, скільки зможуть, - конгресмен Гараменді

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в кулуарах Варшавського безпекового форуму у Варшаві заявив американський конгресмен, член комітету Палати представників США зі збройних сил, представник Демократичної партії США Джон Гараменді.

"Дискусія про збільшення військової допомоги перебуває на порядку денному, зараз є 400 млн доларів прямої фінансової та військової допомоги з боку США. Ми зараз будемо в Києві і дискутуватимемо з міністрами про майбутню підтримку. Це дуже важливо для українського уряду почути від нас, що ми можемо, а нам - якої фінансової, військової та економічної допомоги Україна потребує", - наголосив Гараменді.

Він додав, що делегація американського парламенту направляється сьогодні з Варшави до Києва для проведення таких переговорів з представниками української влади.

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Американський політик висловив думку, що інцидент, пов'язаний з нещодавньою телефонною розмовою президентів США та України, є "тимчасовою проблемою", а США як підтримували Україну у військовому, політичному та фінансовому аспектах упродовж останніх п’яти років, так і продовжуватимуть це робити й надалі.

Утім він підкреслив, що у США не спостерігається жодного втомлення від України.

"Насправді, Америка ще більше занепокоєна ситуацією в Україні, а факт агресії Росії проти України вказує на потребу єдності союзників. Америка надаватиме значну підтримку Україні, скільки зможе",- наголосив американський конгресмен.

Як повідомлялося, зовнішньополітичне відомство США у вересня ухвалило рішення про виділення Україні $141,5 млн в межах програми посилення безпеки й оборони й зокрема, закупівлі стрілецької зброї.