Податкова не готова до адміністрування такої великої кількості розрахункових операцій, - Южаніна щодо законів про "кешбек" і касові апарати

Про це Южаніна розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

"Необхідність у тому, щоб ці законопроєкти повернути на повторне друге читання і підготувати їх прийнятними для підприємців. Я маю на увазі тих мікропідприємців, які торгують, зокрема, на речових ринках - їх 500 000. Насправді це правильна цифра, тому що перша група, яка торгує прямо на ринках, вона не підпадає під дію закону, а друга вже підпадає", - зазначила Южаніна.

За її словами, зокрема, із законопроєктів потрібно прибрати відповідальність підприємців за всі дії, крім відображення операцій продажу.

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"Якщо дійсно запрацює новий вид реєстраторів розрахункових операцій, куди буде дійсно входити програмне забезпечення, типу Приват-24, то треба розуміти, що підприємець відповідатиме тільки за те, щоб кожен свій продаж він відображав через цю програму. Наприклад, продав штани, вартість , за скільки продав, написав і відправив цю інформацію на фіскальний сервер ДФС, де засвоюється фіскальний номер такої інформації, повертається до підприємця і вже є документ, за який підприємець несе відповідальність, підписуючи електронним підписом, і може видати його комусь. Але за все інше, якщо це спрощена система оподаткування, підприємець не має відповідати", - зазначила нардепка.

За її словами, в законопроєктах залишилися класичні штрафні санкції, які існують ще з 90-х.

"У цьому ж законі залишилися всі класичні штрафні санкції для класичних розрахункових операцій, так само вони ж застосовуються до новітніх можливостей відображення продажу", - зазначила Южаніна.

Крім того, введена нова норма щодо ведення обліку запасів товарів.

"Відповідно до стандарту бухгалтерського обліку, запаси мають застосовувати виключно юридичні особи. Не вносячи зміни туди, не розуміючи наслідки таких змін, які були зроблені через народного депутата від "Слуги народу", вони впроваджують, я вважаю, змінюють або навіть відміняють спрощену систему оподаткування. Бачите, яким шляхом можна підійти з іншого боку. Не безпосередньо сказати, що крім спрощеної системи формування самої суми податку, ми все решта ліквідуємо. Це б викликало загальне обурення. А так це тихо зроблена ця процедура ", - сказала Южаніна.

За її словами, впровадження нової системи реєстраторів розрахункових операцій потрібно робити поступово, як це було раніше.

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"За міністерки фінансів Яресько та її заступника комітету вносили цю пропозицію, і ми дуже наполегливо боролися за те, щоб поступово, знайти компроміс з людьми, які не вимагають від держави нічого. І тоді були знайдені такі рішення. Ми говорили про те, що якщо сума реалізації до одного мільйона, то касовий апарат не застосовується, ми говорили, що треба застосовувати до деяких видів діяльності, це побутової техніки, яка має гарантійний термін обслуговування, потім з часом ми ввели, що стосується реалізації медичних виробів. Тобто поступово готували і підприємців і, найголовніше, податковий орган до того великомасштабного адміністрування, до якого вони сьогодні взагалі не готові. Я це професійно стверджую, що податкова не готова до адміністрування такої великої кількості таких розрахункових операцій", - вважає Южаніна.

Нагадаємо, законопроєкт №1053-1 передбачає введення програмних реєстраторів розрахункових операцій, тобто впровадження електронних чеків. Законопроєкт №1073 передбачає впровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.