Керівництво НАЗК звільнять, щойно президент підпише закон про перезапуск агентства, - нардепка від СН Янченко

Про це в коментарі виданню "ГОРДОН" сказала нардепка від "Слуги народу", заступниця голови комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Галина Янченко, передає Цензор.НЕТ.

"Це крок, спрямований на те, щоб управління НАЗК було одноосібним, а не колегіальним. Річ у тім, що колегіальне управління погіршувало ефективність та оперативність ухвалення рішень. У деяких питаннях вони цю колегіальність просто доводили до абсурду. Наприклад, на засіданнях керівництва голосували за те, як їм відповідати на листи, що надходять. Тобто це була, по суті, говорильня. Частина членів НАЗК не була професіоналами, і, відповідно, їхня робота не була ефективною. Зокрема, вони блокували впровадження в НАЗК сучасних технологій – працювали по-старому", – заявила Янченко.

За її словами, конкурс, на якому оберуть нове керівництво НАЗК, буде досить жорстким.

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"Дуже важливою є процедура обрання керівництва. Це буде конкурс, а не політичне призначення. Конкурс досить жорсткий. У незалежній комісії шестеро осіб, троє з яких – від Кабміну, а троє – від міжнародних організацій. Люди, які займаються питанням боротьби з корупцією, практично в унісон протягом останніх 2,5 року говорили про необхідність перезавантаження НАЗК, хоча б його керівництва. Тому на рішення Верховної Ради про перезавантаження агентства чекав багато хто", – підкреслила нардепка.



Вона зазначила, що новий голова в агенції може з'явитися за два місяці після звільнення нинішнього керівництва.



"Ухваленим законом ми дали зелене світло не тільки зміні керівництва НАЗК. Також було ухвалено низку важливих норм, які дадуть змогу агентству працювати ефективно. По-перше, НАЗК нададуть доступ до всіх реєстрів. По-друге, істотно спрощено процедури ухвалення рішень усередині агентства. Це полегшить взаємодію з Мін'юстом. Щойно спікер Верховної Ради і президент підпишуть закон і він набуде чинності, чинне керівництво НАЗК буде звільнено. Кабмін зможе призначити тимчасового виконувача обов'язків керівника. А вже постійного оберуть після конкурсу. На проведення конкурсу відведено 60 днів. Отже, фактично за два місяці може з'явитися новий голова НАЗК", – резюмувала Янченко.