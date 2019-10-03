Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що колегія суддів Апеляційної палати залишила чинним рішення суду першої інстанції, який погодився з доводами прокурора САП і відмовив у задоволенні скарги адвокатів ексміністра, не виявивши жодних доказів порушення порядку повідомлення про підозру колишнім високопоставленим чиновникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": САП наполягає на арешті екснардепа Микитася з альтернативою застави в 300 млн грн

Як вже повідомлялося, 9 липня 2019 року за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.



