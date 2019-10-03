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03.10.19 15:02

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила в задоволенні апеляційної скарги, поданої адвокатами колишнього глави Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, про скасування підозри в кримінальному провадженні щодо внесення недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки.

Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що колегія суддів Апеляційної палати залишила чинним рішення суду першої інстанції, який погодився з доводами прокурора САП і відмовив у задоволенні скарги адвокатів ексміністра, не виявивши жодних доказів порушення порядку повідомлення про підозру колишнім високопоставленим чиновникам.

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Як вже повідомлялося, 9 липня 2019 року за погодженням прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру за ст. 366-1 КК України Міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику.

Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях.


Апеляційна палата ВАКС відхилила скаргу адвокатів ексглави Міненерго Насалика 01

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