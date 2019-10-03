Мінські угоди вважатимуться виконаними лише після відновлення суверенітету України на окупованих територіях Донбасу, - ФРН

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Німеччини у відповідь на запит Радіо Свобода.

"На думку уряду Німеччини, Мінські угоди залишаються дорожньою картою для політичного вирішення ситуації на сході України. Погодити "формулу Штайнмаєра" було важливим кроком для Тристоронньої контактної групи. Тепер настав час імплементувати інші пункти Мінських угод. На нашу думку, Мінські угоди не вважатимуться виконаними, поки повний територіальний суверенітет і цілісність України не будуть відновлені у Луганському і Донецькому регіонах", – повідомили у МЗС Німеччини.

Раніше у Європейському Союзі висловили сподівання, що реалізація так званої "формули Штайнмаєра" приведе до імплементації Мінських домовленостей.

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Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану "формулу Штайнмаєра". Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську підписала так звану "формулу Штайнмаєра".