Зеленський вніс у Раду подання на новий склад ЦВК. СПИСОК

Про це у Facebook повідомив нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський пропонує Раді призначити на посади членів ЦВК такі кандидатури:

Боярчук Оксани Борисівни ("Слуга народу"),

Буглака Юрія Олександровича ("Голос"),

Гатаулліної Олени Аухатівни ("Слуга народу"),

Гевка Андрія Євгеновича ("Європейська Солідарність"),

Глущенко Вікторії Анатоліївни ("Батьківщина"),

Греня Віталія Вячеславовича ("Слуга народу"),

Діденка Олега Миколайовича ("Слуга народу"),

Дубовика Сергія Олеговича ("Опозиційна платформа – За життя"),

Євстігнєєва Андрія Сергійовича ("Слуга народу"),

Єфремової Ірини Олексіївни ("Слуга народу"),

Кармази Олександри Олександрівни ("Слуга народу"),

Любченка Павла Миколайовича ("Слуга народу"),

Мірошниченка Юрія Романовича ("Опозиційна платформа – За життя"),

Перепелюка Володимира Григоровича ("Слуга народу"),

Плукаря Віталія Володимировича ("Слуга народу"),

Постівого Сергія Олександровича ("Слуга народу"),

Фрицького Юрія Олеговича ("Слуга народу").

Діденко, Євстигнєєв, Єфремова і Плукар були членами попереднього складу ЦВК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" подала Зеленському 18 кандидатур до складу ЦВК. ПЕРЕЛІК

За даними LIGA.net, голосування за новий склад ЦВК планується завтра, 4 жовтня.