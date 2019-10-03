Волкер намагався переконати Трампа в надійності Зеленського, - Bloomberg

Про це з посиланням на поінформоване джерело повідомляє видання Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Волкер прагнув спочатку змінити враження Трампа і Джуліані про те, що новий президент України Володимир Зеленський є ненадійним союзником", - пише видання.

За даними Bloomberg, Волкер був одним з тих, хто виступав за розмову між Трампом і Зеленським в рамках більш широких зусиль Держдепартаменту з організації візиту для Президента України в США.

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Зазначається, що сьогодні Волкер виступить у Палаті представників на спільному засіданні комітетів з питань розвідки, закордонних справ і нагляду, які ведуть перевірку в рамках розслідування імпічменту Трампа.

Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній бесіді переконати президента України в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Повідомлення про це передав своєму керівництву співробітник американської розвідки. Воно на вимогу конгресменів було передано їм для ознайомлення. Це повідомлення співробітника розвідки стало приводом для того, щоб у середу спікер палати представників США Ненсі Пелосі оголосила про рішення почати процедуру, мета якої - визначити, чи є підстави для оголошення імпічменту Трампу.