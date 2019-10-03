Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "Європейська Солідарність", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

"У нас є спроба порушити місцеве самоврядування, є спроба відсторонити від влади киян, є спроба порушити Конституцію. Бо єдиним джерелом влади в Україні є народ", – сказав Порошенко.

Він додав, що в основі місцевого самоврядування є повноваження громадян обирати міського голову, включно з виконавчою владою.

"Це є наступ на одну з найуспішніших реформ, яка була проведена моєю командою, реформа децентралізації", – зазначив він.

"І незалежно від того, про яке місто ми говоримо, Київ, Львів, Дніпро чи будь-яке інше, ми маємо захищати інтереси територіальних громад", – підкреслив п’ятий президент України.

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Порошенко зауважив, що завдяки децентралізації місцеві громади отримали кошти і повноваження, отримали право самостійно визначати напрямки розвитку громад та ефективно використовувати наявні у них ресурси.

"Це точно буде наступ на демократію і це точно великий крок назад. Це буде руйнація реформ", – сказав Порошенко.

Петро Порошенко також нагадав, що реформу децентралізації допомагали впроваджувати наші європейські партнери. У нас були радники з Польщі, Німеччини.

"У нас були всі, хто чітко висловився, що це реформа, яка довела свою ефективність", – зауважив він.

Рада 3 жовтня ухвалила в першому читанні законопроєкт про столицю. Законопроєкт поділяє функції Київського міського голови і голови Київської міської державної адміністрації. Згідно із законопроєктом, Київський міський голова очолюватиме Київський магістрат - виконавчий орган Київської міської ради, головуватиме на засіданнях Київміськради, а голова Київської міської державної адміністрації здійснюватиме нагляд за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування та координуватиме діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Автори законопроєкту також пропонують відновити районні ради в Києві, як представницькі органи жителів районів міста.

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