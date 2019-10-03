Україна представила докази російської агресії на Варшавському безпековому форумі. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Укринформ".

"Під час своєї презентації я особливо хотів звернути увагу партнерів на те, що на окупованих територіях активно діє Росія, і це зовсім не громадянський конфлікт", - сказав начальник центру цивільно-військового співробітництва ООС ЗСУ полковник Віктор Кевлюк.

Як поінформував український офіцер під час презентації, все військове командування так званих армійських корпусів "ЛНР" та "ДНР"– це чинні російські офіцери та генерали. Він наголосив, що в лавах незаконних військових формувань так званих "республік" є дуже багато громадян Росії, які під час перебування на окупованих територіях тимчасово отримують документи фейкових республік. На підтвердження цього він представив присутнім на брифінгу західним партнерам документи однієї й тієї ж особи, які було захоплено в зоні дій ООС: паспорт громадянина РФ і військове посвідчення "ЛНР". Учасники брифінгу активно цікавилися представленими доказами, фотографуючи ці документи.

Кевлюк поінформував, що російські підрозділи продовжують активно використовувати засоби розвідки та РЕБ проти українських військ. З початку 2019 року зафіксовано понад 500 випадків застосування російських безпілотників у зоні ООС.

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За його словами, в зоні ООС противник продовжує обстрілювати українські позиції, зокрема із заборонених видів озброєння.

Офіцер зауважив, що росіяни під приводом захисту моста через Керченську протоку продовжують блокувати українські порти в Азовському морі.

Відповідаючи на питання західних партнерів, Кевлюк повідомив, що в зоні ООС на сьогодні перебуває 30 тис. українських військовослужбовців

Він також зауважив, що співпраця зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в регіоні ЗСУ є нормальною.

На брифінгу були присутні представники Польщі, США, Грузії, інших країн Заходу.