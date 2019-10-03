Власника телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK" Козака допитали, але підозри йому не висували, - СБУ

Про це речниця СБУ Олена Гітлянська заявила в коментарі виданню "Детектор медіа", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фейк. Він (Тарас Козак. - Ред.) народний депутат України, і для притягнення його до кримінальної відповідальності потрібна згода парламенту", - сказала Гітлянська.

Як раніше передавав Цензор.НЕТ, Козак у четвер, 3 жовтня повідомив, що його допитували "за трьома статтями" - тероризм, фінансування тероризму та легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

"Це для мене сьогодні було новиною. Питали про телеміст, різні запитання ставили. Відповідали, все нормально. Хочу сказати, що влада не зупиняється", - сказав Козак.

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