Ми почнемо будувати автодороги із застосуванням цементобетону за прикладом Білорусі, - Криклій

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час спільного брифінгу з міністром транспорту і комунікацій Республіки Білорусь Олексієм Авраменком у рамках Другого форуму регіонів у Житомирі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Досвід Білорусі ми переймаємо. У нас навіть є організація "Білавтодор", яка нарощує свій потенціал, підвищуючи конкуренцію. Раніше дороги не будувалися не тільки через відсутність політичної волі та інші пріоритети, але також через відсутність дорожнього фонду. У цьому році він буде рекордним і може отримати майже 75 мдрд грн, не враховуючи підтримки міжнародних фінансових організацій. У програмі дій уряду ми поставили дуже амбітну мету щодо 24 тис. км доріг упродовж 4,5-5 років. Там передбачено використання новітніх технологій, серед яких - цементобетонні дороги", - розповів Криклій.

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За його словами, цементобетонні дороги не є панацеєю, адже все залежить від кожної конкретної ділянки.

Білоруський міністр у свою чергу зазначив, що в Білорусі модернізовано цементні заводи і ведеться активне будівництво цементобетонних доріг з гарантією експлуатації на 25 і більше років.

"У нас в рамках державної програми прийнято рішення про порівняльний аналіз будівництва автомобільних доріг з асфальтобетону і цементобетону. Ми модернізували свої цементні заводи і впродовж останніх років ведемо активне будівництво цементобетонних доріг з гарантією експлуатації на 25 і більше років. Практично все нове будівництво – це цементобетонні дороги, і в майбутньому будемо продовжувати таку практику", - додав Авраменко.

Обидва міністри візьмуть участь у круглому столі щодо поліпшення судноплавства на річках Дніпро та Прип’ять.