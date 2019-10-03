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03.10.19 18:12

Маркарова оскаржить претензії до своєї декларації в суді

Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила про намір оскаржити в суді протокол Національного агентства з питань запобігання корупції. У НАЗК стверджують, що вона недостовірно задекларувала вартість квартири, зарплату і гроші на рахунках.

Маркарова оскаржить претензії до своєї декларації в суді

Про це глава Мінфіну написала на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевірено три роки: 2015, 2016, 2017. Складено щодо мене один протокол за 2017 рік про адмінпорушення щодо "недостовірної", на думку НАЗК, вартості декларування квартири, моєї зарплати в Мінфіні і грошових коштів на рахунках і деяких незначних доходів загалом на суму понад 100 і менше 250 мінімумів. З протоколом не погоджуюсь, тому готуюся давати ці ж самі пояснення в суді", - написала Макарова.

За її словами, претензії агентства лежать у методологічній площині: "При цьому все задекларовано, конфліктів інтересів немає. Питання, як і попереднього разу, методологічні".

Маркарова оскаржить претензії до своєї декларації в суді 01

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, НАЗК запросило Макарову 3 жовтня прийти до відомства для складання протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками подачі свідомо недостовірних відомостей у декларації.

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