Рада підтримала пропозиції президента щодо законопроєкту про "Пласт"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 313 народних депутатів.

У пропозиціях президента зазначається, що "Пласт" не може бути визнаний єдиною скаутською організацією, якій надано державне фінансування, оскільки в реєстрі існує низка інших скаутських організацій.

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"Водночас, беручи до уваги вагомий внесок українського пластового (скаутського) руху в отриманні та становленні української державності, в громадянській освіті та національно-патріотичному вихованні дітей і молоді, пропоную доопрацювати згаданий закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку українського пластового (скаутського ) руху", - йдеться в документі з пропозиціями президента.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за закон про державне визнання і підтримку національної скаутської організації "Пласт" 30 травня. Документ передбачає внесення змін до Закону України "Про культуру" і Закону України "Про позашкільну освіту" з метою визначення формату державної підтримки "Пласту".

3 вересня президент Зеленський ветував законопроєкт про державну підтримку Національної скаутської організації України "Пласт". Він повернув документ до Ради на доопрацювання з власними правками. Зокрема, Зеленський запропонував доопрацювати зазначений закон з метою визначення засад державної підтримки розвитку "Пласту".

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